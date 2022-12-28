В городе Ширван арестован мужчина, присвоивший 54 тыс. манатов граждан.

Согласно информации ширванской региональной группы пресс-службы МВД, на основании жалоб граждан был задержан житель города Игбал Микаилов.

Было установлено, что И.Микаилов, дав ложные обещания одному жителю города по созданию совместного бизнеса, присвоил себе принадлежавшие ему 44 тыс. манатов, а затем пригрозил не возвращать эти деньги. Кроме того, задержанный обманул еще одного гражданина и забрал у потерпевшего 10 тысяч манатов, пообещав помочь ему в оформлении некоторых документов.

Возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.