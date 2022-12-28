Глава МИД Италии Антонио Таяни вызвал посла Ирана в Риме Мохаммеда Резу Сабури с требованием прекратить вынесение смертных приговоров после протестов в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Таяни, он выразил озабоченность и возмущение Италии происходящим в Иране.

«Я потребовал приостановить смертные приговоры, немедленно прекратить казни и жестокое подавление демонстраций, а также начать диалог с демонстрантами. Посол сказал, что доложит своему правительству <…> Никто не имеет права убивать кого бы то ни было, даже если он совершил тяжелые преступления», — добавил министр.

Таяни подчеркнул, что для Италии такая ситуация в Иране является неприемлемой. Италия всегда будет защищать свободу печати и свободу демонстраций в любой стране.