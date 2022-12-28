Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана 26 декабря провело спецоперацию в территориальном налоговом управлении №8 Государственной налоговой службы (территориальное налоговое управление №8 находится в городе Бейлагане и охватывает несколько районов).

Оперативниками были задержаны начальник управления Заур Адилов и руководитель отдела аудита Аждар Алиев, сообщают азербайджанские СМИ.

В структуре были так же допрошены и другие должностные лица. В данный момент оперативно-следственные действия продолжаются.

В связи с указанными фактами общественности будет предоставлена дополнительная информация, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.