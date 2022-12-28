В праздничные дни в стране ожидается стабильная погода, без осадков, будет преобладать южный ветер, сообщила Глава Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева.

Она отметила, что максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 8-13 градусов тепла, в низменных районах до 13 градусов тепла, в горных районах от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла: «31 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, умеренный южный ветер со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-6 градусов тепла, днем 8-11 градусов тепла».

По словам Тагиевой, 1 января в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ветер северный. Температура воздуха ночью составит 2-4 градуса тепла, днем 7-9 градусов тепла: «2 января преимущественно без осадков, умеренный южный ветер со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-6 градусов тепла, днем 8-12 градусов тепла. 3 января ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, южный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается 5-7 градусов тепла, днем 9-13 градусов тепла».

Глава Службы добавила, что 4 января в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, скорость южного ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов, днем 9-14 градусов: «Ожидается, что с 31 декабря по 4 января в регионах Азербайджана погодные условия будут стабильными, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-7 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 2-6 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.