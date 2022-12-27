Президент Азербайджана отмечает право на возвращение в родные края азербайджанцев, депортированных из Западного Азербайджана.

«Западные азербайджанцы являются общиной, неоднократно подвергшейся незаконной депортации. Их права должны быть восстановлены, и они должны вернуться на родные земли», — заявил Алиев в субботу на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана.

Алиев предложил подумать над правовой стороной вопроса.

«Что касается правовой стороны, то нам надо подумать вместе, привлечь международных юристов. Азербайджанское государство поможет и в этом. Они покажут нам, как реализовать в международной плоскости это желание и право вернуться», — считает он.

Комментируя Minval.az заявление президента известный юрист и общественный деятель Фуад Агаев напомнил, что еще во времена СССР имели место факты депортации азербайджанцев с территории Армянской ССР. Первая из них произошла по воле центрального руководства в Кремле. Например, в 1948 году. А последняя депортация случилась уже можно сказать накануне развала СССР – и это осуществили армянские власти с помощью Москвы, своего лобби в Кремле.

«Полагаю, они предвосхитили будущий развал империи, и с тем, чтобы получить более выгодные позиции накануне этого, решили таким образом «очистить» территорию Армении от «чуждого» армянам народа. И азербайджанцы, которые компактно проживали на территории Зангезура (Сюник), вокруг озера Гёйча (Севан), были вынуждены бежать. Их было не менее полумиллиона в общей сложности. А если учесть еще и их нынешних потомков, это уже 1,5-2 млн человек.

Мы можем акцентировать внимание на тех событиях, которые случились в декабре 1988 года. Тогдашняя центральная власть практически не обратила внимания на эти процессы, и огромное количество людей по этническому признаку, то есть фактически на основе расистского подхода армянских властей, было насильно выдворено с территории Армении. Имели место пытки, чудовищные убийства азербайджанцев. И естественно, эти люди были признаны беженцами в Азербайджане, и они имеют право вернуться в свои края. Кстати, после их депортации ситуация в сельском хозяйстве Армении резко ухудшилась. Есть, конечно, конвенции, обычные международно-правовые нормы, которые зачастую превалируют над договорами. Но также есть Конвенция о статусе беженцев 1951 года, и все эти документы естественно защищают права вышеописанных азербайджанцев», — рассказал юрист.

Он сказал, что в Азербайджане есть несколько общественных объединений, которые занимаются этим вопросом. Первая подобная организация появилась еще на рубеже 80-90 годов, и среди ее создателей был и, ныне покойный, председатель Коллегии адвокатов АР Азер Тагиев. Но скоординированной деятельности этих НПО с азербайджанскими госорганами заметно не было.

«Как вопрос возвращения этнических беженцев должен решаться сегодня? Я думаю, он вполне может стать предметом переговоров с Арменией. Например, при обсуждении деталей мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Это дело тактики ведения переговоров.

Что касается армян, проживавших ранее в некоторых городах Азербайджана, я могу напомнить, что и в Ереване проживали азербайджанцы, и во многих других населенных пунктах Армении. Но основная разница в том, что компактно армяне проживали только на территории так называемого Нагорного Карабаха. А в Баку, например, они проживали не компактно, а рядом и среди представителей многих других национальностей. Так же, как азербайджанцы в Ереване. Однако большинство депортированных азербайджанцев проживали именно компактно в населенных пунктах, где вообще не было представителей других национальностей. Потому что это действительно исторические азербайджанские земли, что конечно не означает, что сегодня юридически они принадлежат Азербайджану. Но на переговорах исторический фактор использовать можно. Это не приведет к эскалации ситуации», — отметил Агаев.

То есть, если Армения так печется о части армянского населения Азербайджана, проживающей на пока неконтролируемой ею территории Карабаха, то естественно, азербайджанское государство тоже имеет право ставить вопрос о восстановлении права на проживание этнического азербайджанского населения на территории Армении. И тут, кстати, речь должна идти также о праве на утраченную собственность, потому что они были изгнаны из своих домов, лишены своего имущества, а также о восстановлении права на уважение частной жизни, семейной жизни, и всех прочих прав, заключил эксперт.

Самир Ибрагимов

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Пропаганда истории государственности Азербайджана, национальных традиций, науки и культуры»