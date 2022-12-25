Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, говоря о том, что совершили члены террористической организации РПК в столице Франции Париже, что «змея, о которой говорили французы, начала кусать их. Теперь все должны увидеть истинное лицо этой террористической организации РПК».

Информацию об этом распространило агентство «Анадолу».

Об этом Хулуси Акар заявил во время инспекции подразделений на сирийской границе в сопровождении командования ВС Турции.

Акар, оценивший ситуацию в плане обороны и безопасности, сказал, что успешные операции ВС Турции разрушили террористический коридор, который хотели создать на юге Турции.

Акар сказал, что эта опасность все еще существует и такая цель есть:

«Мы продолжим нашу борьбу с этим и сделаем все необходимое. Никто не должен ожидать, что мы будем терпеть размещение террористических элементов вблизи наших границ. ВС Турции предприняли все необходимые меры для безопасности нашей страны и нашего благородного народа в нужном месте и в нужное время и будут продолжать это делать».

Заявив, что ВС Турции уважают территориальную целостность и права на суверенитет всех соседей, и в том числе Сирии и Ирака, Акар подчеркнул, что единственная цель турецкой армии – террористы.