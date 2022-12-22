Умер Аликрам Гумбатов, лидер так называемой «Талышско-Муганской республики», который с 2004 года проживал в Нидерландах.

Он скончался в Голландии из-за болезни, передает Qafqazinfo.

Следует отметить, что Аликрам Гумбатов родился в 1948 году в г. Лерике. В 1992-1993 годах он был заместителем министра обороны Азербайджана. Находясь на этой должности, в 1993 году он провозгласил так называемую «Талышско-Муганскую республику» и был арестован за сепаратистскую деятельность.

После освобождения из тюрьмы в 2004 году он эмигрировал.