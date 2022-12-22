На помощь пропаганде пришёл и “чеченский прорицатель”, который рассказал, что “Россия спасёт не только свою страну, но и весь мир от буржуазного фашизма”. Провидец с уверенностью заявляет: Россия — и есть мессия.

Приоткрыл завесу тайны прорицатель и относительно предназначения Ленина и Сталина. По его словам, “они со смыслами обозначены в Библии, а социализм вернётся”. Не обошлось и без инопланетян, но тут всё ожидаемо — они существуют, прилетают на Землю, работают и “заняты своими делами — совершенствуют мир”.