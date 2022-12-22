В Кюрдамирском районе произошло возгорание автомобиля с полутора тоннами мандаринов.

Инцидент зафиксирован на участке магистрали Баку-Газах, проходящем через село Сыгырлы района, передает Report.

Так, во время движения по вышеуказанной дороге грузового фургона марки «Форд Транзит», за рулем которого находился 34-летний житель Газахского района Эльвин Адиль оглу Давудов, автомобиль внезапно загорелся.

Хотя водитель сначала попытался потушить пожар самостоятельно, это ему не удалось.

По вызову на место происшествия были незамедлительно привлечены силы Кюрдамирского районного пожарного отряда Государственной службы пожарной охраны МЧС, усилиями пожарников огонь был потушен.

По предварительной причине возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке автомобиля.

Обстоятельства инцидента выясняются.