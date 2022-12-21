Каждый раз, приезжая в Азербайджан, посещая Баку, я становлюсь свидетелем больших перемен. Для человека, живущего в Азербайджане, это может показаться несколько необычным. Но это действительно так, потому что люди, живущие в стране, не могут видеть, насколько изменилась страна.

Об этом сказал президент Сербии Александар Вучич в заявлении для прессы после встречи один на один с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Информацию приводит пресс-служба президента Алиева.

«Всякий раз, приезжая в Баку, я действительно становлюсь свидетелем большого прогресса. Я бы сказал, что вижу невероятный прогресс. Хочу поздравить Вас (президента Ильхама Алиева), мой друг, с этим. Хочу поздравить граждан Азербайджана с таким прогрессом. Я радуюсь вашим достижениям. И моя делегация, и я сам являемся искренними друзьями азербайджанского народа и лично Вашими друзьями, господин президент», — отметил президент Сербии.