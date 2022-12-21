Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов выразил отношение по вопросу недовольства в связи с новым правилом поэтапного вручения денежных призов спортсменам, добившимся успеха на международных соревнованиях. В интервью АПА министр сказал, что это является первым примененным нововведением.

«Потому что многие федерации выражали озабоченность тем, что наши спортсмены внезапно уходят из спорта после получения приличной призовой суммы. Подготовка спортсмена для тренера, Федерации — длительный процесс. Но чемпионаты Европы, мира, соревнования лицензионного характера вас не ждут. Поэтому спортсмен должен понимать, что его карьера должна заканчиваться по согласованию с тренером и Федерацией. Иногда родители спортсменов заявляют, что настало время получать высшее образование. На этого спортсмена был потрачен труд, неправильно принимать такое внезапное решение», — отметил министр.