Сегодня в Кайсери началась очередная трехсторонняя встреча министров обороны Турции, Азербайджана и Грузии.

Во встрече принимают участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

На встрече будет проведен подробный обмен мнениями о развитии сотрудничества в трехстороннем формате, обеспечении безопасности региональных проектов и других вопросах, представляющих взаимный интерес.