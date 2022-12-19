Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы видеть Дидье Дешама на посту главного тренера национальной сборной по футболу, несмотря на поражение в финале чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Разумеется, я попросил Дешама остаться, я хочу, чтобы он остался! Я сказал ему все обдумать», — приводит слова Макрона RMC Sport.

Действующее трудовое соглашение Дешама с Федерацией футбола Франции (FFF) рассчитано до конца декабря нынешнего года. Во главе «трехцветных» 54-летний специалист доходил до финала Евро-2016, а также побеждал на чемпионате мира 2018 года в России и Лиге наций — 2021.