Душераздирающим видео поделилась на своей странице в социальной сети Facebook глава Общественного объединения «Союз детей Азербайджана» Кямаля Агазаде: на этих кадрах кормили из ложки маленькую девочку, явно страдающую тяжелым недугом. Глазки испуганные, вот-вот расплачется, и главное – на носике и подбородке свежие ранки, при виде которых сразу возникает вопрос: а не подвергается ли малышка истязаниям? К.Агазаде обратилась к СМИ, чтобы инициировать расследование в отношении некой Кенуль, организовавшей приют под названием «Махаббат». Что интересно, ранее об этом приюте ничего не было слышно.

Сотрудник Minval.az связался с Кямалей Агазаде, чтобы узнать хоть какие-то подробности. По ее словам, деятельность приюта «Махаббат» вот уже больше года расследуется прокуратурой. Расследование началось после выхода в эфир передачи Хошгядям Хидайатгызы, в ходе которой девочка, жившая в вышеуказанном приюте, рассказала о том, что ей пришлось пережить в его стенах: ее заставляли работать, били и было упомянуто даже о сексуальных домогательствах.

«Вполне естественно, что после выхода этой передачи в эфир правоохранительные органы заинтересовались историей, приют был взят под наблюдение и закрыт до окончания следствия. Но, тем не менее, хозяйка приюта Кенуль продолжает размещать на своей странице в Instagram фотографии детей и прикрепляет к ним банковские реквизиты, на которые сердобольные граждане могут перевести средства», — рассказала правозащитница.

По словам Агазаде, малышка с видеоролика находилась в приюте около полутора лет, так как мать не могла содержать и воспитывать дочь из-за определенных проблем. Когда появились первые фото девочки с синяками на теле, К.Агазаде начали писать много писем о том, что в данном приюте бьют детей.

«Я ни разу не была в этом приюте, и потому утверждать, что там бьют детей, не могу. Но даже, если ребенок сам упал и ударился, предположим, значит, в стенах этого заведения нет должного ухода за детьми, нет наблюдения», — сказала она.

Сам факт существования на страницах «Инстаграм» фотографий детей из приюта «Махаббат» рождает массу вопросов, к примеру: Почему на нужды приюта собираются средства, если он находится под следствием? Почему дети из приюта не были распределены в другие учреждения, если против приюта Кенуль выдвинуто столь серьезное обвинение и идет следствие?

«Я много раз звонила в соответствующие органы, но мне всякий раз говорили, что идет расследование. А раз расследование идет, то почему же не прекращаются финансовые сборы под предлогом помощи детям? И заменяет ли кто-то Кенуль, если да, то кто? Но, судя по всему, Кенуль на месте, и по-прежнему занимается вымогательством или мошенничеством, назовите, как хотите, через соцсети. А ребенок на видео в таком состоянии, что кадры говорят сами за себя: если сравнить свежие фото и видео малышки с теми, что сделаны год назад, то мы увидим тяжелый регресс. Ребенка нужно срочно спасать. Невооруженным взглядом видно, что девочка находится в ужасном состоянии, она сильно больна и, возможно, даже умирает», — забила тревогу Агазаде.

К.Агазаде подняла еще один важный вопрос: зачем заниматься сборами средств в соцсетях на лечение девочки, если приют «Махаббат» официально зарегистрирован? И зарегистрирован ли вообще?

«Наш шелтер, например, тоже выживает на общественных началах, но, если кто-от из детей заболел, государство полностью берет лечения на себя, мы ни копейки не платим за эту помощь. И TƏBİB, и агентство по медстрахованию, и Миздрав всегда четко реагируют на все обращения, и сразу же оказывают необходимую помощь», — отметила правозащитница.

Кроме того, по словам правозащитницы, все приюты, частные в том числе, находятся под контролем государства: при кабинете Министров создаются комиссии и мониторинговые группы, приюты тесно сотрудничают с органами исполнительной власти и правоохранительными органами. Всем детям, находящимися в приютах, ведется учет. Но как при всем при этом указанные структуры обошли стороной «Махаббат»?

Агазаде заявила, что ребенка срочно нужно забрать из приюта.

«Мы даже не знаем, есть ли у этой Кенуль документ об опекунстве над девочкой? И где мать этого ребенка? А ведь Агентство социальных услуг и органы исполнительной власти должны выяснить, кто является официальным опекуном девочки. Ответа на все эти вопросы я до сих пор не получила. И потому я прошу журналистов озвучить эти вопросы сотрудникам вышеуказанных инстанций, возможно, вам они ответят», — сказала она.

После беседы с Кямалей Агазаде сотрудник «Минвала» пытался дозвониться до замглавы ИВ Сабунчинского района и до помощника главы Госкомитета по делам семьи, женщин и детей, но все многочисленные попытки были тщетны. Телефоны ответственных лиц были вне зоны досягаемости. А, тем не менее, все вопросы, озвученные главой «Союза детей Азербайджана» весьма серьезны и ответ на них не терпит отлагательств, ведь пока госорганы молчат, жизнь этой малышки в опасности, а хозяйка «опечатанного под следствие» приюта с громким названием «Махаббат» продолжает «христарадничать» в социальных сетях, давя на жалость сердобольных граждан, готовых раскошелиться при виде страданий маленького человечка.

Соответствующие органы должны вплотную заняться этим вопросом. Пока отреагировало только МВД, где заявили, что по факту собраны материалы и переданы в суд. Однако информация эта очень скудная и по ней сложно определить, какие конкретно меры приняты в отношении сомнительной персоны хозяйки приюта.



Яна Мадатова