Встречался пару раз с министром образования Эмином Амруллаевым по вопросу подготовки специалистов в сфере ИКТ. Нужно заключить договор между Минобразования и Министерством цифрового развития и транспорта, чтобы выделить отдельно тех, кто едет обучаться за рубежом в этой сфере. Об этом заявил депутат Вахид Ахмедов на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Minval.az.

«Нужно подготовить серьезных специалистов в области ИКТ в зарубежных странах, с тем условием, что они вернутся в Азербайджан после окончания учебы. Потому что большинство из тех, кто учится за границей, не возвращаются в Азербайджан. Они остаются там из-за выгодных условий и высокой заработной платы», — сказал В.Ахмедов.