«Это соглашение еще больше приблизит ЕС к нашим партнерам в регионе Южного Кавказа и поможет обоим нашим регионам получить доступ к чистой энергии».

С данным заявлением выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 17 декабря в Бухаресте на пленарном заседании в связи с церемонией подписания «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии».

Она подчеркнула, что Азербайджан является надежным энергетическим партнером Европы.

«Сегодня мы можем сказать, что два берега Черного моря никогда не были так близки, как сегодня», — сказала она.