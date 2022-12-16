Министр обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что Афины могут передать Украине греческие зенитно-ракетные комплексы С-300 в случае, если Соединенные Штаты разместят вместо них на Крите свои ЗРК Patriot. Об этом сообщает издание Pronews.gr.

«Если США установят на острове (Крит) систему Patriot и после того, как она будет интегрирована — соединена с национальной системой противовоздушной обороны, то С-300 можно будет снять. Такая же процедура применяется к любой другой системе противовоздушной обороны российского производства, которую они, возможно, захотят направить в Украину», — сказал Панайотопулос на совещании в греческом Минобороны.

Издание отмечает, что из слов Панайотопулоса следует: в случае предоставления американских средств ПВО Греция также может отправить в Украину другие средства ПВО российского производства — «Тор-М1» и «Оса-АКМ».

Также Pronews.gr отмечает, что министр обороны Греции говорил не о покупке Patriot, а лишь об их установке США, что означает, что эти системы ПВО на Крите будут находиться под американским контролем.