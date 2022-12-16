В Международной федерации футбола (ФИФА) назвали даты и место проведения ближайшего клубного чемпионата мира.

Турнир пройдёт с 1 по 11 февраля 2023 года в Марокко, сообщает пресс-служба ФИФА.

В ЧМ примут участие лучшие клубы шести континентальных конфедераций, а также чемпион высшего футбольного дивизиона Марокко.

Состав участников следующий: «Реал» (Испания), «Фламенго» (Бразилия), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Аль-Ахли» (Египет), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Сиэтл Саундерс» (США), и «Видад» (Марокко).