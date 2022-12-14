Азербайджанской правозащитница, участвующая в акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди, Диляра Эфендиева дала интервью местным СМИ. Предлагаем вашему вниманию выдержки из данного интервью

— Мой телефон звонит не умолкая. Очень много слов поддержки от азербайджанцев, проживающих за рубежом, а также обращений от жителей страны, желающих присоединиться к акции.

Были звонки и от наших соотечественников, проживающих в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахском регионе. Люди интересуются причинами и целями акции и возмущены действиями миротворцев, перекрывших дорогу. По сути моего предложения, обратилось 4 человека, семьи которых оказались разделены, а также был звонок из России с сообщением о 18 детях из Аскерана, которые возвращаются с фестиваля в Ереване и застряли в Горусе. Для оказания им помощи нам необходимы имена этих людей и номера автомобилей, чтобы начать переговоры с миротворцами. Однако дальше звонков дело еще не идет, хотя по тону людей чувствуется их волнение. Видимо, жители все же опасаются давления в случае, если их вычислит верхушка сепаратистов.

— Лачинская дорога заблокирована не участниками акции протеста, а именно российскими миротворцами. То есть, для того, чтобы они пропустили автомобиль с жителями, мы должны вступить с ними в переговоры и предоставить полные данные.

Наша акция – мирная. Мы требуем соблюдения норм азербайджанского законодательства в сфере природопользования. Никто не имеет права на разграбление недр нашей Родины. Никакой другой цели, как это пытается представить армянская пропаганда, у нас нет.

Несколько звонков действительно были связаны с гуманитарными вопросами. Но были и звонки с оскорблениями и угрозами. Звонившие грозились и убить меня, и взять в заложники. Да чем только не угрожали. Но я же не сделала людям ничего плохого. Я всего лишь азербайджанская женщина, которая предложила помощь нуждающимся и которая много лет занимается миротворчеством.

— Хочу его еще раз напомнить. Среди этих звонков было много и таких, когда удалось поговорить с адекватными людьми, которые обеспокоены ситуацией и тоже хотят мира. Они поведали, что и их народ устал и обескровлен этой враждой, и они понимают, что скорейшее заключение мирного договора позволит обеспечить процветание и безопасность нашего региона. Эти люди соглашались со мной в том, что необходимо налаживание диалога для восстановления доверия и добрососедских отношений. Поэтому я останусь на связи, несмотря ни на какие угрозы! Ведь у нас исключительно благие цели. Повторяю еще раз: если у наших сограждан в Карабахе действительно возникли проблемы со здоровьем или прочими гуманитарными моментами, я готова откликнуться на просьбу и приложить все усилия для решения возникших вопросов. Напоминаю свой номер: +994503110233.