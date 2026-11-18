Переход проекта TRIPP к практической реализации потребует делимитации и демаркации участков границы на юге Армении, необходимых для строительства транспортных коммуникаций, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«В целом, у меня нет новостей. Единственная новость в том, что то, о чем говорилось, обсуждалось ранее, мы продвигаемся вперед в этих направлениях, и мы должны шаг за шагом реализовывать то, о чем я говорил ранее», – сказал глава правительства в ходе правительственного часа в парламенте.