Сборная Аргентины одержала победу над командой Хорватии в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года.

Встреча проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Лионеля Скалони, пишет RT.

В составе аргентинской сборной дубль оформил форвард Хулиан Альварес. На счету нападающего и капитана аргентинцев Лионеля Месси гол с пенальти и голевая передача.

Таким образом, Аргентина вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с победителем игры Франции с Марокко.