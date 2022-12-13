13 декабря министр экономики Микаил Джаббаров встретился с представителем Федерального совета Швейцарской Конфедерации по торговым соглашениям, руководителем Управления двусторонних экономических связей Государственного секретариата по экономическим вопросам Эрвином Боллингером.

Согласно информации Министерства экономики, стороны обменялись мнениями по дальнейшему укреплению экономических связей между нашими странами, диверсификации и поддержке новых бизнес-инициатив среди деловых кругов.

В тот же день состоялось 9-е заседание Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и Федеральным Советом Швейцарии.

Выступивший на заседании сопредседатель Совместной комиссии, министр экономики Микаил Джаббаров отметил, что сегодня Азербайджан является инициатором и участником энергетических, транспортных и инфраструктурных проектов международного значения, важным транзитным центром региона и надежным энергетическим партнером Европы. Было подчеркнуто, что совместная комиссия является важным механизмом и эффективной платформой для обмена мнениями по развитию двусторонних отношений в различных сферах, а также перспективам сотрудничества. Было отмечено, что наша страна сотрудничает со Швейцарией в сфере торговли, инвестиций, промышленности и энергетики, и Швейцария является одной из стран, которые больше всего прямых иностранных инвестиций вкладывают в ненефтяной сектор Азербайджана. Наряду с этим, в Азербайджане осуществляется успешное партнерство с Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (Seco) в области финансирования проектов развития. Тем не менее, существует широкий потенциал для расширения сотрудничества в области цифровой экономики, инноваций, туризма, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, образования и других областях.

Сопредседатель Совместной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству между Швейцарией и Азербайджаном, представитель Федерального совета Швейцарской Конфедерации по торговым соглашениям, руководитель Управления двусторонних экономических связей Государственного секретариата по экономическим вопросам Эрвин Боллингер отметил положительную оценку швейцарскими компаниями делового и инвестиционного климата Азербайджана и успешную деятельность в Азербайджане. Сопредседатель Совместной комиссии выразил заинтересованность своей страны в развитии отношений с Азербайджаном, поделился мнением о направлениях развития сотрудничества.

На заседании были обсуждены перспективы расширения сотрудничества в различных направлениях в сфере торговли, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, цифровой экономики, туризма и других сферах, заслушаны предложения участников заседания.

В заключение был подписан протокол 9-го заседания Совместной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и Федеральным Советом Швейцарии.

Документ предусматривает развитие экономико-торгового сотрудничества между двумя странами по различным направлениям.