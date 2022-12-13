Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой по защите границы с Сирией. Глава государства напомнил, что в ходе телефонных переговоров в воскресенье о цели Анкары по созданию линии безопасности длиною в 30 километров у своих рубежей.

«В лице дружеской России мы попросили у Путина поддержки в принятии совместных решений и, возможно, их реализации. Мы не можем пойти на компромисс в этом вопросе, потому что под террористической угрозой находится моя страна. Мы не намерены просить у кого-то разрешения по устранению этой угрозы», — объяснил Эрдоган в аэропорту Анкары перед вылетом в Туркменистан.