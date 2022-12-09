Сборная Хорватии одержала победу над командой Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года.

Встреча проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и завершилась в серии пенальти со счётом 4:2, сообщает RT.

В основное и дополнительное время игры команды сыграли вничью — 1:1.

В составе бразильской команды забитым мячом отметился нападающий Неймар в конце первой дополнительной 15-минутки. У хорватской сборной на 117-й минуте отличился форвард Бруно Петкович.

Таким образом, Хорватия вышла в полуфинал чемпионата мира.