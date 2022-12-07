Делегация, которая примет участие в Баку в международной конференции по сохранению культурного наследия, после Агдама прибыла в Физулинский район.

В составе делегации – вице-президент ICOMOS Зейнаб Гюль Унал, председатель рабочей группы по сохранению культурного наследия в Сирии и Ираке Самир Абдуладж и президент Пакистанского национального комитета ICOMOS Фаузиа Хусаин Гуреши, президент ICOM-ICME Ральф Чеплак Менчин, в целом около 20 зарубежных экспертов из 10 стран, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Делегацию сопровождают старший советник спецпредставительства президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района) Араз Иманов, представители Национальной комиссии по ЮНЕСКО, Азербайджанского национального комитета ICOMOS, Азербайджанского национального комитета ICOM и Университета АДА.