Группа грузинских бойцов попала в окружение вблизи украинского города Бахмут, несколько человек ранены, в том числе командир.

Об этом сообщил доброволец Ромео Парулава в интервью «Мтавари».

«Мы их обязательно вытащим. В Бахмуте очень сложная ситуация… Командир ранен. Остальные парни вместе с нашими братьями-украинцами окружены. Идет борьба, чтобы вывести оставшихся в живых, и вынести тела наших погибших», — сказал Парулава.

За последние три дня под Бахмутом погибли шестеро грузин.

На стороне Украины сейчас воюют до 1500 грузинских бойцов – проживавших в Украине или же приехавших туда после начала войны в качестве добровольцев.

По данным на 4 декабря, в боях на стороне ВСУ в Украине погибли 33 грузина. Среди них граждане Грузии, и уроженцы Грузии, имевшие украинское гражданство и последние годы проживавшие в Украине.