В Габалинском районе продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по поиску пропавшего без вести 4 дня назад Сеявуша Ибрагимхалил оглу Гамидова.

Сегодня утром к поискам были привлечены спасатели Северо-Западного регионального центра МЧС.

Наряду с сотрудниками МЧС в поисках принимают участие родственники и близкие пропавшего без вести мужчины. Поиски ведутся в предгорных районах в северной части Габалинского района, в горах и на территории, называемой родник Шонгар.

Как сообщил АПА брат пропавшего Мехди Гамидов, Сеявуш Гамидов вышел из дома погулять и не вернулся.