Испания и дальше будет поддерживать Украину в борьбе против российского вторжения. Первые системы ПВО Hawk для украинских воинов уже прибыли в страну.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте министра обороны Украины Алексея Резникова.

По словам Резникова, вместе с министром иностранных дел Маргаритой Роблес они почтили память героев, погибших в боях за Украину и посетили воинов в госпитале в Одессе.

«Еще больше наших солдат будут тренироваться в Испании. Наши 1-ые Hawk предоставлены Испанией», — пишет министр.