Сборная Туниса одержала победу над национальной командой Франции в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022.

Встреча группы D проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Джалеля Кадри, пишет RT.

В составе Туниса единственный мяч забил Вахби Хазри на 58-й минуте.

Таким образом, сборная Франции с шестью очками заняла первое место в турнирной таблице и вышла в плей-офф. Тунис с четырьмя очками расположился на третьей строчке и покинул чемпионат мира.