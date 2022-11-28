Известному 32-летнему иранскому рэперу Тумаджу Салехи грозит смертная казнь.

Артист был арестован в октябре после критики властей государства в своих треках и публичной поддержки демонстраций, связанных со смертью 22-летней Махсы Амини, сообщает CBC News.

Близкие музыканта заявили, что судебные органы обвинили Тумаджа в «ведении войны против Бога» и «коррупции на земле». Эти обвинения караются смертным приговором и последующей казнью.

Сообщается, что рэперу запретили нанимать частного адвоката, занимающегося защитой его интересов.