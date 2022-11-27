Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) создаст новые рыночные возможности и укрепит международное партнерство в Юго-Восточной Европе, сообщается в отчете China-CEE Institute.

В отчете института отмечается, что в рамках развития Южного газового коридора через IGB Болгария и соседние с ней страны получат доступ к альтернативным поставкам из Каспийского региона, а также с существующих или планируемых терминалов сжиженного природного газа (СПГ).

«Этот проект меняет правила игры на энергетическом рынке Болгарии благодаря его способности усилить конкуренцию и снизить цены для потребителей, обеспечив при этом диверсификацию поставок газа. IGB будет работать в синергии с терминалом СПГ недалеко от греческого города Александруполис, строительство которого должно быть завершено к концу 2023 года. С вводом в эксплуатацию терминала пропускная способность IGB может значительно увеличиться до 5 миллиардов кубометров в год», — говорится в материале.

IGB, который был запущен 1 октября, позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добываемый на азербайджанском газоконденсатном месторождении «Шах Дениз-2». IGB подключен к TAP, по которому газ с месторождения «Шах Дениз» поставляется на европейские рынки. Протяженность газопровода составляет 182 километра.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров в год. На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров в год за счет добавления компрессорной станции. Около половины из них — 1,57 миллиарда кубометров в год — уже забронированы по долгосрочным соглашениям до 25 лет. Оставшаяся доступная мощность будет предложена через аукционы на двух ведущих платформах — PRISMA и RBG.