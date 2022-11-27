Депутат парламента Ирана от города Мехабад Джалал Махмудзаде сделал предупреждение президенту и министру внутренних дел Ирана в связи с людьми, убитыми в Мехабаде и регионах, где проживают курды.

Дж.Махмудзаде сообщил, что по официальным данным, в ходе акций протеста, прошедших в Мехабаде и провинции Курдистан, погибли 13 человек, а по неофициальной статистике — 105 человек.

Он отметил, что президент Ибрахим Раиси и министр внутренних дел должны разобраться и ответить, кто приказал применить оружие против народа.

«В чем заключается цель военных операций, арестов простых граждан, ночных облав в жилых домах, уничтожения имущества людей, написания лозунгов на внутренних стенах зданий, проверки личных вещей граждан, создания многочисленных блокпостов в Мехабаде и населенных курдами городах?», — отметил Дж.Махмудзаде.