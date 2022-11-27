Экс-советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон заявил о необходимости «свежего лица» от Республиканской партии в президентской гонке, которая пройдет в 2024 году. Его слова приводит в субботу издание The Guardian.

Он отметил, что политика экс-президента США Дональда Трампа, который намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах, устарела. Кроме того, Болтон рассказал, что провел собственный опрос, результаты которого выявили, что на протяжении последних двух лет популярность Трампа в партии неуклонно снижается. «Единственный вопрос, который мы задали: вы хотите Трампа или вы хотите свежее лицо? Я думаю, что в нашем последнем опросе более 50 процентов сказали, что хотят свежее лицо. Это будет продолжаться», — указал политик.

Бывший сенатор добавил, что поддержка потенциального кандидата от республиканцев со стороны Трампа может нанести вред. «Если вы действительно хотите победить на выборах, Трамп — это не решение вопроса», — подчеркнул Болтон. По его мнению, подходящим кандидатом на роль следующего президента может быть действующий губернатор Флориды Рон Десантис. Политик пояснил, что многие американцы видят в нем кандидата следующего поколения.