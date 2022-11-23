Матч группового этапа ЧМ-2022 Аргентина – Саудовская Аравия едва не завершился трагедией.

Уже в компенсированное время Мохаммед Аль-Оваис, пытаясь выбить мяч, травмировал Ясира Аль-Шахрани. Голкипер коленом врезался в голову своего земляка.

К счастью, футболист остался жив. Пострадавший покидал поле на носилках, но сумел подать сигнал, что осознает ситуацию.

Яссер Аль-Шахрани перенес операцию после матча с Аргентиной. Диагностированы перелом челюсти, перелом лицевой кости, сотрясение мозга. Еще выбиты несколько зубов.

Саудовские медиа сообщают, что Аль-Шахрани был экстренно доставлен в Германию по требованию наследного принца Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда.