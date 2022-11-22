Большинство россиянок считают журналистов и блогеров самыми плохими мужьями. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого изданием «Комсомольская правда».

«В том, что журналисты — худшие мужья ничего нет удивительного, ибо представители этой профессии в большинстве своём — вруны, пьяницы и бабники», — заявила участница исследования, в котором высказали свою позицию свыше семи тысяч россиянок.

А вот лучшие мужья по мнению россиянок — это представители рабочих профессий, за которых отдали голоса 35% респонденток. Моряки, лётчики, вахтовики и врачи набрали по 14% голосов. От них чуть отстают силовики — таких мужей себе хотели бы 13% жительниц России.