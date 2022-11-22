Всплыли новые детали обвинения российского миллиардера азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова в шпионаже. О них пишет новостной портал Bizim.Media. Напомним, что СГБ предъявила миллиардеру обвинение в шпионаже в пользу России.

По предварительным данным, Ахмедов финансировал широкую информационную сеть, в которую вошли известные люди, художники, интеллектуалы и деятели СМИ. В ходе 44-дневной Отечественной войны они собирали сведения от высокопоставленных азербайджанских офицеров и передавали их Ахмедову. Он же, в свою очередь, передал собранные данные в Россию.

Сообщается также, что у спецслужб имеется список лиц, доносивших Ахмедову. Скоро имена этих лиц будут названы.