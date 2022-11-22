Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал не сравнивать президента РФ Владимира Путина с главой СССР Никитой Хрущевым.

«Вряд ли уместны сравнения, Путин — это Путин, а Хрущев — он был Хрущевым, царство ему небесное. Поэтому здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать. Кризисы разные, хотя и тогда, и сейчас речь идет о столкновении нас и коллективного запада во главе с Соединенными Штатами Америки. Действительно, этот элемент схожий, но, с другой стороны, нюансы, конечно, различные. И, конечно, опыт Карибского кризиса, уроки уже изрядно изучались и будут дальше изучаться, но это не будет главным на переговорах [Путина с президентом Кубы]. Все-таки российско-кубинские отношения имеют очень хороший задел в настоящем и хорошие перспективы на будущее. Вот именно об этом и пойдет речь», — добавил спикер Кремля.