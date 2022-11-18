Цены на лекарства в Азербайджане непрестанно растут. Для предотвращения роста есть различные пути. Государство в этом направлении работает. В связи с этим есть необходимо временно заморозить НДС на продукты питания и лекарственные препараты. Такое предложение сегодня на заседании Милли Меджлиса сделал депутат Фазаил Агамалы, сообщает Minval.az.

Он отметил, что Азербайджан из этого сложного положения когда-то выйдет: «Принятием временных мер мы можем позитивно повлиять на положение граждан».

Он также напомнил, что возрастает актуальность решения вопроса детских пособий: «Мы должны подумать о том, что у нас есть, и предпринять возможные шаги. Хорошо бы заменить средства, выделяемые на адресную социальную помощь, детским пособием. Семья из двух человек не получает адресную социальную помощь. Она полагается тем семьям, где двое и более детей. Если кто-то из семьи работает, эта помощь закрепляется за ним. Нельзя ли эту помощь выплачивать в виде детского пособия?», — сказал депутат.

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