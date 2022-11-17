Ожидается значительное увеличение расходов на здравоохранение. Об этом сегодня на заседании Милли Меджлиса заявил председатель Комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов, сообщает Minval.az.

Депутат отметил, что в стране внедряется ОМС и это приветствуется населением: «Однако имеющиеся онкологические заболевания должны покрываться ОМС. В эти дни расширились возможности Фонда обязательного медицинского страхования. Возможности ОМС позволяют покрывать расходы на лечение онкологических заболеваний. Тот факт, что эти заболевания не покрываются страховкой, препятствует адекватному лечению болезни и справедливо вызывает недовольство людей. То же самое я могу сказать об аутизме».

Отметим, что в настоящее время государством разрабатывается программа связи с лекарствами.

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