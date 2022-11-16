Турецкий бронеавтомобиль Yörük 4X4 использовался для обеспечения безопасности саммита лидеров «Большой двадцатки» (G20) на острове Бали.

В преддверии визита мировых лидеров, власти Индонезии приняли усиленные меры безопасности, и в числе прочих, для охраны объектов задействовали бронеавтомобили Yörük 4X4, передает «Анадолу».

Yörük 4X4 производства турецкой компании Nurol Makina использовался элитным подразделением спецназа Индонезии — Brimob. Данное подразделение выполняет особо рискованные и опасные задания и поэтому периодически оснащается самым передовым вооружением и оборудованием.

Стоит отметить, что турецкие бронеавтомобили Yörük 4X4 выгодно отличаются от своих аналогов по целому ряду характеристик.

Компания Nurol Makina ранее направила силам безопасности Индонезии экземпляр Yörük 4X4, который прошел все необходимые тестирования и был представлен на стенде сил безопасности Индонезии на выставке Indo Defence Expo&Forum 2022 в Джакарте.

В рамках выставки Nurol Makina подписала меморандум о взаимопонимании с индонезийской компанией PT Jala, что открыло путь для совместного производства Yörük 4X4 в Индонезии.

БТР Yörük 4X4 при весе 8 тонн и большой грузоподъемности может перевозить до 11 человек.