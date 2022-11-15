Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай выступает против исключения России из «Группы двадцати» (G20) и других международных площадок.

Об этом он сообщил, открывая двустороннюю встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита G20, передает РИА Новости.

«Мы поддерживаем достойную роль России в рамках «двадцатки» и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов», — сказал Ван И.

Он также отметил, что хочет обсудить с Лавровым «вопросы, представляющие взаимный интерес, а также сотрудничество по сохранению устойчивой динамики двусторонних отношений».