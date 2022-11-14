В Азербайджане, как уже сегодня сообщал Minval, раскрыта крупная иранская шпионская сеть — такое сообщение СГБ априори становится новостью номер один. Аресты и разоблачения иранской агентуры случались и прежде. Но нынешняя контрразведывательная операция имеет все основания стать «поворотной точкой». И дело не только в том, что СГБ отследило именно WhatsApp-группы под невинными названиями «Müzakirələr», «Elanlar» и т.д.

Здесь присутствует весь далеко не джентельменский набор приемов иранских спецслужб: и вербовка граждан Азербайджана, которые едут в Иран на учебу и даже на лечение, попытки поднимать с их помощью в Азербайджане религиозно-политические мятежи (конкретные примеры мы видели и в Нардаране, и в Гяндже) и т.д.

На сей раз иранская агентура занималась прямым военным шпионажем. «Кураторов» из Тегерана и Кума интересовали даты военных учений на Каспии, характеристики БПЛА израильского и турецкого производства, стоящих на вооружении азербайджанских пограничников, координаты военных баз в Сальяне. Ленкорани и Физули…Не зря уголовное дело возбуждено по обвинению в национальной измене.

Вину, конечно, определит суд. Но если обвинения будут досказаны (а сомнений в этом мало), то здесь уже не помогут ссылки ни на «религиозные убеждения», ни даже на «я не разобрался». Координаты военных баз априори имеют мало общего с теологическими спорами.

А вот выводы из этого иранского интереса следуют самые серьезные. Судя по всему, в Тегеране уже поняли, что привести к власти в Азербайджане своих марионеток смогут только на иранских штыках. И готовились разыграть здесь что-то вроде то ли XI Армии, но уже не Красной, а «зелено-бело-красной», то ли советского «афганского варианта», где в роли Бабрака Кармаля выступал бы, возможно, Тохид Ибрагимбейли.

Неслучайно, что именно после нынешних арестов в Иране занервничали всерьёз, вызвали в МИД ИРИ посла Азербайджана — во второй раз за две недели! — и вручили ему ноту протеста в связи с «противоправной деятельностью» граждан Азербайджана в Иране. О какой именно «противоправной деятельности» идёт речь, неясно. Какие представлены доказательства, неясно тем более. Наконец, непонятно, идёт ли речь просто о гражданах, за которые государство не отвечает, или о сотрудниках спецслужб, как в случае с иранской агентурой в Азербайджане. Где эта агентура собирала военную информацию в подарок Еревану. Даже сами фигуранты дела понимают, что добытыми сведениями Иран делился с Арменией. Не слишком ли поздно они об этом задумались, вопрос, который стоило бы задать им самим. Но в том, что эта шпионская сеть раскрывает истинное лицо нынешних властей ИРИ вообще и их планы в отношении Азербайджана в частности, сомнений нет. И это еще не все. Сведения о сотрудничестве разведок Армении и ИРИ были и раньше. Но теперь, Иран, устроив на территории Азербайджана такой вот сеанс шпионажа в пользу Армении уже во время 44-дневной войны, открыто перешёл «красные линии». Судя по всему, в Тегеране неверно истолковали азербайджанское миролюбие и стремление выстроить с ИРИ добрососедские отношения.

Но если ответом на добрососедство становится шпионаж в пользу Армении, в Тегеране должны понимать: подобные действия Баку без ответа не оставит. Азербайджан — не та страна, в отношении которой «красные линии» можно пересекать безнаказанно.

И не приведи Всевышний, чтобы характеристики азербайджанских беспилотников Иран почувствовал в деле.

А.Шакур