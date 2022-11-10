Самые жестокие бои сейчас ведутся на Авдеевском, Бахмутском и Сватовском направлениях. Украинские военные шаг за шагом освобождают свои территории.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Так, на Авдеевском и Бахмутском направлениях россияне пытаются атаковать, ведут по несколько десятков штурмов в сутки, использует все виды артиллерии, РСЗО, минометы, танки, однако подвергается мощному отпору и не способны прорвать оборону ВСУ.

«Да, там (на Сватовском направлении) идет постоянная работа по освобождению украинской земли, но мы не можем пока подробно об этом говорить. Враг тоже пытается там контратаковать, но это наносит ему еще большие потери. Ситуация контролируемая, ситуация ломается, чтобы ее использовать более эффективно», — сообщил Череватый.

Он отметил, что для того, чтобы комментировать более подробно, нужно еще немного времени.

Череватый добавил, что динамика такова, что враг теряет на поле боя за последние дни от нескольких рот до механизированного батальона.