Начался судебный процесс по уголовному делу бывшего главы исполнительной власти Шамкира Алимпаши Мамедова.

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям состоялись предварительные слушания на подготовительном заседании под председательством судьи Нурала Алиева.

Мера пресечения в виде ареста, избранная в отношении бывшего главы ИВ, не изменена. Кроме того, в суде выяснилось, что Алимпаша Мамедов переведен из следственного изолятора Службы государственной безопасности в следственный изолятор Пенитенциарной службы, сообщает АПА.

Судебное рассмотрение назначено на 24 ноября.