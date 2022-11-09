Посольство Азербайджана в Российской Федерации организовало прием, посвященный Дню Победы. Данную информацию приводит посольстве Азербайджана.

В ходе мероприятия посол Полад Бюльбюльоглу заявил, что 8 ноября имеет большое значение не только как день национальной гордости, но он также знаменует историческую справедливость, торжество международного права и восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Дипломат отметил, что несмотря на тяжелые последствия оккупации, Азербайджан инициировал процесс нормализации межгосударственных отношений с Арменией, основанный на взаимном признании и уважении суверенитета и территориальной целостности.

Бюльбюльоглу сказал, что Азербайджан и впредь готов всеми доступными средствами дать отпор любым силам, претендующим на его исконные территории: «Сегодня осуществляются масштабные работы по восстановлению, реабилитации, реконструкции и реинтеграции затронутых конфликтом территорий. Также полным ходом идет работа по восстановлению и реставрации религиозных и исторических памятников архитектуры, разрушенных во время войны. На освобожденных территориях строятся новые города и села с применением современных методов градостроительства на основе концепций «умный город» и «умное село». И уже первые десятки семей вернулись в село Агалы Зангиланского района, которое было стерто с лица земли».

«Отныне мы будем вечно жить как победоносный народ, государство-победитель», — подытожил посол свою речь цитатой президента Азербайджана Ильхама Алиева.