Жители Агалы Зангиланского района впервые отметили 8 ноября — День Победы в родном селе.

В праздничном мероприятии приняли участие специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев, жители села, представители интеллигенции района, военные и школьники.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджана. Затем минутой молчания была почтена память шехидов, павших за Родину.

По случаю 8 ноября – Дня Победы в селе Агалы Зангиланского района была организована концертная программа, сообщает АПА.

Это было первое праздничное мероприятие, проведенное с участием жителей Агалы в их родном селе. В мероприятии приняли участие спецпредставитель Президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в состав Восточно-Зангезурского экономического района Вахид Гаджиев, жители села, деятели искусств, военнослужащие азербайджанской армии.

Мероприятие открыл Вахид Гаджиев. Было отмечено, что на землях, освобожденных азербайджанской армией в ходе операции «Железный кулак», больше не будет слышно выстрелов, жители всех районов, освобожденных от оккупации, вернутся в свои дома и проведут праздничные торжества.