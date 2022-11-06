Польша больше не пойдет на уступки Еврокомиссии, заявил польский президент Анджей Дуда в интервью журналу Sieci.

«Я уже не буду делать никаких ответных шагов на предложения с той стороны. Насколько мне известно, мы выполнили все условия, чтобы получить деньги от KPO, наш план расходов был утвержден. Мы ждем выплаты того, что нам причитается», — сказал Дуда.

Также польский лидер считает, что некоторые политики в Брюсселе хотят добиться смены власти в Польше.

«Мы точно знаем, что в Еврокомиссии есть группа, которая проводит политику, противоречащую основным интересам польского государства, и потирает руки, когда Польше наносят вред в Брюсселе. Мне жаль, но это факты. Как и факт, что леволиберальный лагерь, представители которого в основном сидят в ЕС, хочет любой ценой добиться смены власти в Польше», — отметил президент.