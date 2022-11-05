Генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что готов рассмотреть вариант с появлением 11-й команды на стартовой решётке.

«Добавить ещё одну команду на стартовую решётку не проблема, если речь идёт об улучшении гонок. Мы будем смотреть и следить за ситуацией. Если появится хорошая заявка, то мы её обсудим», — цитирует Доменикали GPFans.

По его словам, нужно рассматривать команды, которые смогут принести пользу чемпионату. При этом генеральный директор отметил, что новый коллектив должны признавать команды, которые уже участвуют в «Формуле-1».