В пятницу, 4 ноября, США объявили, что передадут Украине танки Т-72 и системы противовоздушной обороны Hawk. Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

США посылают Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов США. В список вошли:

ПВО Hawk;

отремонтированные танки Т-72;

250 БТР M1117;

40 бронекатеров;

1100 беспилотников Phoenix Ghost.

Как сообщается, это чешские танки. США и Нидерланды договорились отремонтировать 90 танков Ремонт половины из них покроют США.

После полномасштабного вторжения России в феврале США направили 18,3 миллиарда долларов военной помощи Украине.