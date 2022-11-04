Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия является большой и богатой страной и ей не нужны чужие территории. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, поздравляя россиян с Днем народного единства.

«Россия – огромная и богатая страна. Нам не нужны чужие территории, у нас всего в достатке. Но есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди. И которую мы никому не отдадим», — написал Медведев.

Зампред СБ отметил, что Россия защищает «наших людей» и «воюет за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю».

По его словам, против РФ в настоящее время «часть умирающего мира», у которой нет веры и идеалов.

Он также считает, что некоторые партнеры России, которые «отказались» от нее, не были ее друзьями, а лишь «случайными попутчиками».